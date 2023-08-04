مصادر طبية: شهيد برصاص الاحتلال الحي في قرية برقة شرق رام الله

فلسطين اليوم- رام الله

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الجمعة استشهاد الشاب قصي جمال معطان (١٩ عاماً)، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الحي في قرية برقة شرق رام الله

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أكدت أن طواقمها نقلت مصابا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت قرية برقة لحماية مستوطنين هاجموا القرية.

وأفاد شهود عيان بأن المستوطنين اقتحموا مناطق في النواحي الغربية والشمالية الغربية من برقة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، فهب أهالي القرية للدفاع عن أرضهم ما أدى لاندلاع مواجهات، أصيب خلالها شاب بجروح خطيرة، إلى جانب اثنين آخرين أصيبا بالحجارة.

وبحسب شهود العيان، فإن المستوطنين أحضروا خلال الاقتحام عدداً من المواشي في مؤشر على نيتهم الاستيلاء على أراضي في القرية لإقامة "مستوطنة رعوية".

كما احرق المستوطنون، خلال الهجوم الذي لا زال مستمرا، سيارتين.