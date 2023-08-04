الصين تقترح تحديد وقت استخدام الإنترنت عبر الهواتف للأطفال

فلسطين اليوم

وضعت هيئة مراقبة الإنترنت في الصين لوائح للحد من مقدار الوقت الذي يقضيه الأطفال على هواتفهم الذكية في تصفح الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية (سي أيه سي) يوم الأربعاء مسودة المبادئ التوجيهية على موقعها، مشيرة إلى أنه لن يُسمح للقُصَّر باستخدام معظم خدمات الإنترنت على الأجهزة المحمولة اعتبارا من الساعة 10 مساء و حتى الساعة 6 صباحا، ولن يتمكن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما من استخدام الإنترنت إلا لمدة ساعتين في اليوم، كما يُسمح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و15 عاما بساعة واحدة فقط في اليوم، بينما يُسمح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 أعوام فقط بـ40 دقيقة.

وسيتم إعفاء خدمات معينة فقط من هذه اللوائح، مثل التطبيقات أو المنصات التي تعتبر مناسبة للتطور البدني والعقلي للقصر، فيما لم تحدد إدارة الفضاء الإلكتروني خدمات الإنترنت التي سيسمح لها بالإعفاءات.

وتعتبر هذه القيود أحدث جهود تبذل في الصين لمحاولة الحد من إدمان الإنترنت، وهي مشكلة ترى أنها منتشرة بين شبابها. ففي عام 2019، حددت بكين وقت لعب الأطفال اليومي على الإنترنت بـ90 دقيقة يوميا، وشددت هذه القيود في عام 2021، ما سمح للأطفال فقط بساعة واحدة يوميا من اللعب عبر الإنترنت في أيام الجمعة وعطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية.

ومن المفترض أن تؤثر القيود الأخيرة على شركات مثل "تينسنت"، أكبر شركة ألعاب على الإنترنت في الصين، و"بايت دانس" التي تدير منصة الفيديو القصيرة الشهيرة ”دوين”، إذ غالبا ما تكون الشركات في الصين ملزمة بالتقيد بالشروط المفروضة بالبلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن منصات الفيديو القصيرة والفيديو عبر الإنترنت مثل ”دوين”، و"بيليبيلي"، و"كوايشو" قدمت أوضاعا للشباب تقيد نوع المحتوى المعروض للقصر، والوقت الذي يمكنهم فيه استخدام الخدمة، كما يتم أيضا دفع محتوى تعليمي، مثل التجارب العلمية للأطفال.