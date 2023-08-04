إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

فلسطين اليوم

أصيب مواطنان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب انطلاق مسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية شرق قلقيلية.

وأكدت مصادر محلية، أن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام بكثافة صوب المشاركين بالمسيرة، ما أدى الى إصابة اثنين منهم بالرصاص، والعشرات بالاختناق، عولجوا ميدانيا.

يذكر أن المسيرة تنطلق يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، رفضا للاستيطان في القرية، وللمطالبة بفتح الشارع الرئيسي الذي أغلقه الاحتلال منذ 19 عاما.