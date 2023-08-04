إصابة مواطن وزوجته إثر اعتداء الاحتلال عليهما جنوب الخليل

فلسطين اليوم

أصيب مواطن وزوجته برضوض وكسور، اليوم الجمعة، إثر اعتداء الاحتلال الإسرائيلي عليهما بالضرب، بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقال الناشط في الهيئة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان أسامة مخامرة، إن المواطن هشام الهريني وزوجته أصيبا برضوض وكسور نتيجة اعتداء الاحتلال عليهما بالضرب المبرح، عند مدخل الكرمل- التوانة بمسافر يطا، حيث نقلا على إثرها إلى أحد المراكز الطبية القريبة.

وأشار الى أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا على طريق الكرمل - مسافر يطا، وفتشت سيارات المواطنين ودققت في هوياتهم الشخصية.