العميد قاآني: المبادرة في المنطقة بيد محور المقاومة

فلسطين اليوم

زار قائد قوة القدس في حرس الثورة الاسلامية في إيران العميد إسماعيل قاآني سوريا، اليوم الجمعة 4-8-2023، للاطلاع على الاوضاع الميدانية فيها.

وخلال زيارته، أجرى العميد قاآني جولة على نقاط عسكرية متقدمة للاطلاع من مسافة قريبة على الجهوزية القتالية، قائلاً "أعداء إيران وسوريا يعرفون جيداً أن المبادرة في المنطقة بيد محور المقاومة".

جدير ذكره أنه تأتي زيارة العميد قاآني إلى سوريا، في وقت يحاول فيه أعداء البلدين معرفة الأعمال التي يديرها العميد قاآني في سوريا، سيما في هذه المرحلة الحساسة.

ويُشار إلى أنه سبق أن قام العميد قاآني بزيارات متكررة إلى سوريا بهدف مساعدتها في المجالات العسكرية والأمنية، وذلك في إطار التنسيق المشترك بين سوريا وايران، كما زار سوريا في شهر شباط الفائت لتقديم مساعدات إيرانية لضحايا الزلازل.