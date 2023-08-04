شابة تبتكر مشروع إلكتروني يتيح زيارة فلسطين بدون حواجز

فلسطين اليوم

ابتكرت شابة فلسطينية، من قطاع غزة، مؤخراً، مشروع إلكتروني يتيح زيارة فلسطين بدون حواجز.

وأطلقت هذا المشروع القائم على تقنية التصوير بزاوية 360 درجة، الشابة سجى أبو دلال، التي اختارت له اسم "Pal Vr".

وعمل بصحبة أبو دلال مجموعة شبابية متخصصة بمجال تكنولوجيا المعلومات والتصوير على تطوير مشروع افتراضي يتيح لأي شخص حول العالم التجول في الأماكن السياحية والأثرية في قطاع غزة أو الضفة الغربية، والتنقل بين شقي الوطن "بدون حواجز".

جدير ذكره أنه لا يزال المشروع يخطو أولى خطواته، لكنه استطاع جذب الكثير من الداعمين الذي شكلوا مع أبو دلال مجموعة عمل نشطة، تعمل على كسر الحواجز التي تقيّد الوطن.