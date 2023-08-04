تشييع جثمان الشهيد محمود أبو سعن في طولكرم

فلسطين اليوم

شيعت جماهير شعبنا الفلسطيني في مدينة طولكرم، اليوم الجمعة 4-8-2023، الشهيد محمود أبو سعن (18 عامًا)، الذي ارتقى فجر اليوم في اشتباكات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم نور شمس.

وبحسب مصادر محلية، انطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، وصولًا إلى منزل عائلة الشهيد في مخيم عين شمس لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه.

وذكرت المصادر ذاتها، أن صلاة الجمعة والجنازة ستُؤدى على الشهيد "أبو سعن" في مسجد الروضة في الحي الغربي من مدينة طولكرم، قبل أن يوارى الثرى في المقبرة الغربية.

وكان قد استُشهد الشاب محمود أبو سعن، فجر اليوم، برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خلال الاشتباكات التي اندلعت عقب اقتحام مخيم نور شمس في طولكرم شمال غرب الضفة الغربية.

وبارتقاء الشهيد "أبو سعن"، يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الحالي إلى 217 شهيدًا، من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة والداخل الفلسطيني المحتل.