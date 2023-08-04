الجهاد الإسلامي تنعى شهيد طولكرم وتؤكد أن شعبنا مستمر في معركته حتى النصر

فلسطين اليوم

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الجمعة 4-8-2023، الشهيد محمود أبو سعن من طولكرم مؤكدةً أن شعبنا مستمر في معركته حتى النصر.

وقالت "الجهاد الإسلامي" في بيان لها: "تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا شهيد فلسطين الشاب: محمود حسام أبو سعن (18 عاماً)، الذي ارتقى برصاص جنود الاحتلال خلال اقتحام مدينة طولكرم ومخيمها اليوم".

وأكدت الحركة، أن هذه الجرائم لن تضعف عزيمة شعبنا وإصراره على استمرار معركته حتى النصر، وستزيد من فاتورة الحساب التي سيدفعها العدو على يد مقاومينا الشجعان بما يوازي حجم جرائمه وإرهابه.

وأشادت "الجهاد" بمجاهديها في سرايا القدس- كتيبة طولكرم، ومقاومي شعبنا الذين تصدوا بكل عزم واقتدار لعدوان المحتل على أهلنا في مدينة طولكرم ومخيمها، وأخرجوه صاغراً خائباً بفعل الرصاص والعبوات.

وختمت بقولها: "نجدد عهدنا على استمرار المقاومة حتى ترفرف رايات الحق في ساحات المسجد الأقصى المبارك".

وإليكم نص البيان:

بيان صادر عن حركــة الجهــــاد الاسلامــــي فــي فـلـسـطـيـن

ننعى الشهيد محمود أبو سعن من طولكرم ونؤكد أن شعبنا مستمر في معركته حتى النصر

تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا شهيد فلسطين الشاب: محمود حسام أبو سعن (18 عاماً)، الذي ارتقى برصاص جنود الاحتلال خلال اقتحام مدينة طولكرم ومخيمها اليوم.

إننا إذ نعزي عائلة الشهيد وأهلنا في طولكرم الإباء، لنؤكد أن هذه الجرائم لن تضعف عزيمة شعبنا وإصراره على استمرار معركته حتى النصر، وستزيد من فاتورة الحساب التي سيدفعها العدو على يد مقاومينا الشجعان بما يوازي حجم جرائمه وإرهابه.

نشيد بمجاهدينا في كتيبة طولكرم - سرايا القدس، ومقاومي شعبنا الذين تصدوا بكل عزم واقتدار لعدوان المحتل على أهلنا في مدينة طولكرم ومخيمها، وأخرجوه صاغراً خائباً بفعل الرصاص والعبوات، ونجدد عهدنا على استمرار المقاومة حتى ترفرف رايات الحق في ساحات المسجد الأقصى المبارك.

حركـــة الجهــــاد الاسلامـــي فــي فـلـسـطـيـن - الضفة الغربية

الجمعة 17 محرم 1445هـ، 4 أغسطس 2023م