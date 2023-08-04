"إسرائيل" غارقة في عمق موجة عمليات فدائية في الضفة والقدس

الساعة 10:31 ص|04 أغسطس 2023
أرشيفية- عملية سلوان (3).jpeg
أرشيفية- عملية سلوان (3).jpeg

فلسطين اليوم

ذكرت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الجمعة 4-8-2023، أن كيان الاحتلال غارق في موجة من العمليات الفدائية في كل من الضفة والقدس المحتلتين.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية: "تُثبت الوقائع على الأرض أن "إسرائيل" غارقة في عمق موجة من العمليات في الضفة والقدس".

وأضافت: "في الآونة الأخيرة حدثت قفزة كبيرة بأعداد العمليات والتي كان من الممكن أن ينتهي بعضها بوقوع أعداد كبيرة من القتلى في صفوف المستوطنين".

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