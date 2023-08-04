"إسرائيل" غارقة في عمق موجة عمليات فدائية في الضفة والقدس

فلسطين اليوم

ذكرت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الجمعة 4-8-2023، أن كيان الاحتلال غارق في موجة من العمليات الفدائية في كل من الضفة والقدس المحتلتين.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية: "تُثبت الوقائع على الأرض أن "إسرائيل" غارقة في عمق موجة من العمليات في الضفة والقدس".

وأضافت: "في الآونة الأخيرة حدثت قفزة كبيرة بأعداد العمليات والتي كان من الممكن أن ينتهي بعضها بوقوع أعداد كبيرة من القتلى في صفوف المستوطنين".