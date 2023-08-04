اعتقال عنصرين في البحرية الأميركية بتهمة التجسس للصين

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة العدل الأميركيّة، مساء أمس الخميس، اعتقال جنديين من البحرية الأميركية، لاتهامهما بنقل مواد حساسة تتعلق بالأمن القومي إلى الصين.

ووفقاً لما جاء في بيان وزارة العدل الأمريكية، فقد أوقِف الرجلان في الآونة الأخيرة ووُجّهت إليهما تهمة إرسال صور ومقاطع فيديو ووثائق لجواسيس صينيّين، تحوي بيانات مهمّة حول تنظيم الجيش الأميركي.

وبدورها، شدّدت سوزان تورنر، نائبة مدير شعبة مكافحة التجسّس في مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي)، على أنّ المعلومات المنقولة من شأنها "تعريض الأمن القومي للولايات المتحدة للخطر في شكل خطِر".

وكان قد أوقِف المشتبه به الأوّل، جينشاو وي، الأربعاء الماضي، في القاعدة البحريّة في سان دييغو حيث كان يعمل.

ويعمل هذا الجندي ميكانيكياً على متن السفينة الهجوميّة "يو.إس.إس. إسكس"، ويُشتبه في أنّه تعاون مع عميل صيني منذ شباط/فبراير 2022، لتزويده معلومات تتعلّق بتشغيل هذه السفينة البرمائيّة وأمنها وتسليحها.

كما تلقّى الجندي البالغ 22 عاماً آلاف الدولارات، في مقابل هذه المعلومات الحسّاسة التي أرسلها عبر اتّصالات مشفّرة، حسب الادّعاء، وهو يواجه حكماً بالسجن مدى الحياة.

وبخصوص المشتبه الثاني، وينهنغ تشاو، فكان يعمل في المحطّة البحريّة في مقاطعة فينتورا، شمالي لوس أنجلس.

ويُشتبه في أنّ هذا الجندي البالغ 26 عاماً، قد نقل معلومات حسّاسة بين آب/أغسطس 2021 وأيّار/مايو 2023، إلى جاسوس صيني يتظاهر بأنّه باحث في مجال الاقتصاد البحري.

كما يُشتبه أيضاً في أنّه حصل على ما يقارب 15 ألف دولار، في مقابل معلومات مفصّلة حول تدريبات واسعة النطاق للبحريّة الأميركيّة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وحول خطط نظام رادار مثبت على قاعدة في جزيرة أوكيناوا باليابان.

وبحسب الادعاء، ففي حال إدانته، يواجه الجندي ما يصل إلى 20 عاماً في السجن.

جدير ذكره أنه يسود توتّر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، لكنّهما تحاولان العودة إلى الحوار بعد أشهر من التوتّر.