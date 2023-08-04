حفيد جمال عبد الناصر يكشف تفاصيل عن وفاة جده

فلسطين اليوم

أكد جمال خالد عبد الناصر حفيد الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر، اليوم الجمعة 4-8-2023، أنه لا أحد يعرف السبب الحقيقي لوفاة جده، مشيرا إلى أن "الحقيقة الوحيدة هي الموت".

وقال جمال خالد عبد الناصر:"والدي خالد على حد علمي لم يكن حاضرا عندما توفي جدي، كانت جدتي تحية حاضرة، واتصلت بأنور السادات قبل أن يكون رئيسا، كان نائبا، كما اتصلت بالنائب حسين الشافع".

وأعتقد حفيد عبد الناصر "أنهما كانا أول من وصل إلى الجثمان، الذي بقي 3 ساعات في غرفة النوم، لحين بدأت تأخذ القرارات".

وكشف أنه عندما سألت والده عن رأيه بوفاة جمال عبد الناصر قال إن "الحقيقة الوحيدة في الحياة هي الموت وكل الباقي ليس مؤكدا".

وأضاف: "عمرنا ما حنعرف حقيقة سبب وفاته، هذه نقطة مهمة لأن الجثمان لم يتم تشريحه، ولا يوجد أمر نهائي حول سبب الوفاة، لكن الحقيقة الوحيدة هي الموت".

وأوضح أن الزعيم الراحل "تعرض لوعكة صحية، أزمة قلبية عام 1969، قائلاً "كان هناك الكثير من الأشخاص الذين يحاولون اغتياله، وأطراف كثيرة تريد التخلص منه؛ لذلك في النهاية كل ما نستطيع فعله هو الظن، لكن الظن لا يغني عن الحق شيئا".

وتابع حفيد عبد الناصر: "الأسرة رفضت تشريح الجثمان، ولا أعرف الاعتبارات حول سبب الرفض".