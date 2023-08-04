سرايا القدس-كتيبة طولكرم: مجاهدونا يخوضون ملحمة بطولية مع قوات الاحتلال على أكثر من محور

فلسطين اليوم

أكدت سرايا القدس - كتيبة طولكرم، اليوم الجمعة 4-8-2023، أن مجاهديها خاضوا مع ساعات الفجر الأولى من اليوم اشتباكات عنيفة وملحمة بطولية مع قوات الاحتلال التي تقدمت على أكثر من محور في مخيم طولكرم والمدينة.

وقالت سرايا القدس- كتيبة طولكرم في بيان لها: "لا يزال جيش العدو يجر أذيال الخيبة والعار والذل على أيدي رجال سرايا القدس الأبطال ويذوق أشد أصناف العذاب والموت من رجالنا الأبطال الصامدين الثابتين الذين يسطرون كل يوم ملحمة عز وافتخار لشعبنا الفلسطيني المجاهد".

وأضافت: "تمكن مجاهدونا متوكلين على الله من التصدي بكل قوة واقتدار لقوات وآليات الاحتلال واستهدفوها بصليات كثيفة ومتتالية ومباشرة من الرصاص المبارك وفجروا عدد من عبوات (سيف 1)شديدة الانفجار على أكثر من محور، كما تمكنوا من استهداف قوات الاحتلال في مخيم نور شمس على عدة محاور".

وتابعت "كتيبة طولكرم": "تمكن جند السرايا في كتيبة طولكرم من استهداف قوات الاحتلال في المدينة بمنطقة دوار العلمي ودوار المحكمة، ومخيم طولكرم ومدخل المخيم وحي المدارس والمربعة والوكالة وعدد من المحاور في محيط مخيم طولكرم بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص والعبوات المتفجرة".

وأردفت: "بفضل الله وتمكينه فجرت وحدة الهندسة في الكتيبة عدد من عبوات ( سيف 1) في آليات الاحتلال ألحقت بها الأضرار الجسيمة وحققت الإصابات المباشرة في صفوف قواته".

وأوضحت "كتيبة طولكرم"، أنه بتوفيق من الله للمجاهدين وعزم أبطال سرايا القدس في الميدان خرج جيش الاحتلال كما كل مرة يجر أذيال الخيبة والعار والذل دون أن يحقق أي من أهداف عدوانه الغادر بحق أبناء شعبنا.

كما نعت سرايا القدس- كتيبة طولكرم شهيد الواجب الشهيد البطل / محمود أبو سعن ، الذي ارتقى خلال المواجهات مع قوات الاحتلال.

وإليكم نص البيان كاملاً:

بسم الله الرحمن الرحيم

(قَٰتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍۢ مُّؤْمِنِينَ)

بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس - كتيبة طولكرم

يا جماهير شعبنا الأبي المجاهد الصابر في مدينة طولكرم الفداء ومخيماتها المجاهدة الصابرة .. أهلنا ودرعنا في مخيم طولكرم .. لقد أثبتم مرة أخرى أنكم ظهر المجاهدين وأعينهم الساهرة جنبًا إلى جنب في التصدي لعنجهية العدو الصهيوني.

لا يزال جيش العدو يجر أذيال الخيبة والعار والذل على أيدي رجال سرايا القدس الأبطال ويذوق أشد أصناف العذاب والموت من رجالنا الأبطال الصامدين الثابتين الذين يسطرون كل يوم ملحمة عز وافتخار لشعبنا الفلسطيني المجاهد.

لقد خاض أبنائكم المجاهدون في سرايا القدس - كتيبة طولكرم مع ساعات الفجر الأولى لهذا اليوم اشتباكات عنيفة وملحمة بطولية مع قوات الاحتلال التي تقدمت على أكثر من محور في مخيم طولكرم والمدينة.

حيث تمكن مجاهدونا متوكلين على الله من التصدي بكل قوة واقتدار لقوات وآليات الاحتلال واستهدفوها بصليات كثيفة ومتتالية ومباشرة من الرصاص المبارك وفجروا عدد من عبوات (سيف 1)شديدة الانفجار على أكثر من محور، كما تمكنوا من استهداف قوات الاحتلال في مخيم نور شمس على عدة محاور.

وتمكن جند السرايا في كتيبة طولكرم من استهداف قوات الاحتلال في المدينة بمنطقة دوار العلمي ودوار المحكمة، ومخيم طولكرم ومدخل المخيم وحي المدارس والمربعة والوكالة وعدد من المحاور في محيط مخيم طولكرم بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص والعبوات المتفجرة.

وبفضل الله وتمكينه فجرت وحدة الهندسة في الكتيبة عدد من عبوات ( سيف 1) في آليات الاحتلال ألحقت بها الأضرار الجسيمة وحققت الإصابات المباشرة في صفوف قواته.

وبتوفيق من الله للمجاهدين وعزم أبطال سرايا القدس في الميدان خرج جيش الاحتلال كما كل مرة يجر أذيال الخيبة والعار والذل دون أن يحقق أي من أهداف عدوانه الغادر بحق أبناء شعبنا.

اننا في سرايا القدس ننعى شهيد الواجب الشهيد البطل / محمود أبو سعن ، الذي ارتقى خلال المواجهات مع قوات الاحتلال.

يا أبناء شعبنا المجاهد في طولكرم ومخيماتها الصامدة، نجدد العهد والوعد والقسم بدماء الشهداء أننا سنواصل المسير على دربهم وعهدهم في الدفاع عن هذه الأرض مهما كلفنا ذلك من ثمن.

جهادنا ماض وسلاح مشرع في كل الساحات

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

سرايا القدس - كتيبة طولكرم

4/8/2023