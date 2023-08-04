بورخيس يغادر مانشستر سيتي إلى أياكس

فلسطين اليوم

أعلن نادي أياكس أمستردام المنافس في دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم تعاقده مع البرتغالي كارلوس بورخيس من مانشستر سيتي بطل إنجلترا.

وبحسب المعلومات المتوفرة، سيدفع أياكس لسيتي 14 مليون يورو (15.32 مليون دولار) مقابل الجناح البالغ من العمر 19 عاما.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء، أنه سيمتد العقد لـ5 سنوات مع اللاعب المذكور.

وكان قد انضم بورخيس لأكاديمية مانشستر سيتي للشباب في 2014 قادما من سبورتنغ لشبونة.

يُشار إلى أنه لعب مع فريق تحت 21 عاما الموسم الماضي، ليساعده على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للشباب.