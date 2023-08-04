قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من القدس والخليل

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الجمعة 4-8-2023، أربعة مواطنين من مدينتي القدس والخليل.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب آدم هشام طافش عقب اقتحام منزله في مخيم العروب شمال الخليل.

وفي الإطار، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر موسى زهران عقب مداهمة منزله، والشاب أحمد أبو عيد في بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود ضراغمة من بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة.