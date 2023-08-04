الاحتلال يُعيق حركة المواطنين على حاجز "دوتان" غرب جنين

فلسطين اليوم

أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة، حركة المواطنين على حاجز "دوتان" العسكري، قرب بلدة يعبد، غرب جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز عسكري "دوتان" جنوب بلدة يعبد، على شارع جنين- طولكرم، أوقف مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية واستجوبتهم، ما أدى إلى حدوث أزمة مرورية خانقة.

وبدوهم قال شهود عيان: "إن جنود الاحتلال على الحاجز المذكور، ومنذ عدة شهور، يتعمدوا إهانة المواطنين وزيادة معاناتهم سواء مرضى أو عمال أو مزارعين أو تجار من يعبد وقراها، وبلدة برطعة، ومن محافظتي جنين وطولكرم".

وأضاف شهود العيان: "نضطر في كثير من الأحيان للإنتظار لأكثر من ساعة على الحاجز".