الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك

فلسطين اليوم

أدى آلاف المواطنين، فجر اليوم الجمعة 4-8-2023، صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر مقدسية، أن الآلاف من المواطنين أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك، حيث وصلوا إليه من مختلف المناطق من الضفة والداخل المحتلين.

وحاولت قوات الاحتلال منع المصلين من الوصول للمسجد الأقصى من خلال الحواجز التي وضعتها في البلدة القديمة أمام المصلين وقامت بتفتيشهم، وبالرغم من ذلك استطاعوا الوصول للأقصى والصلاة فيه.

ويقوم المستوطنون بشكل يومي باقتحام المسجد الأقصى المبارك في إطار سعيهم الدائم لتقسيمه زمانياً ومكانياً، فيما يحاول الموطنين إفشال مخططات الاحتلال من خلال رباطهم واحتشادهم في باحات الأقصى.

وكان أكد خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، اليوم الخميس 3 أغسطس 2023، أن بدء جماعات المستوطنين المتطرفين الترويج لفكرة ذبح وحرق البقرات الخمس في المسجد الأقصى،" أمرخطير يُحاك ضد الأقصى والقدس والمقدسات، وذلك بعد فشلهم في إيجاد أي اثبات يؤكد وجود ما يُسمى بـ "هيكل سليمان" وأي حجر يثبت علاقته بالتاريخ العبري.

وشدد الشيخ صبري خلال مداخلة صحفية، أن قضية البقرات الخمس التي اشتراها المستوطنون المتطرفون من الولايات المتحدة قبل نحو عام، تأتي ضمن معتقدات وهمية لدى المتطرفين، والهدف الأساسي منها زيادة تهويد الأقصى وتدنيسه.