الجيش الروسي يقصف مواقع أوكرانية في دونيتسك

فلسطين اليوم

أعلن رئيس المركز الصحفي لقوات "شرق" الروسية، أوليغ تشيخوف، اليوم الجمعة 4-8-2023، أن الطيران الروسي قصف مواقع أوكرانية في ثلاث مناطق بجمهورية دونيتسك.

وأضاف رئيس المركز الصحفي: "هاجمت القاذفات والمقاتلات الروسية تجمعات العدو في مناطق "ماكاروفكا" و"ستارومايورسكي" و"بريوتني"، فيما تمكنت وسائل الدفاع الجوي من إسقاط 3 طائرات بدون طيار أوكرانية".

وتابع تشيخوف: "في منطقة سوفخوز "أوكتيابر"، تمكنت المسيرات الروسية من تدمير سيارة بيك معادية، ودبابة في منطقة ماكاروفكا".

وأوضح أن الوحدات المتقدمة من مجموعة "شرق"، صدت هجوما شنته القوات الأوكرانية على اتجاه "أوروجاي" وتم تكبيد العدو خسائر كبيرة واضطر للتراجع.

وأشار تشيخوف إلى أنه اكتشف الاستطلاع الروسي تقدم مجموعتين من مشاة العدو في مناطق شمال شرق "ستارومايورسكي" وجنوب "زولوتايا نيفا"، وتم القضاء عليهما. بحسب قوله.