قتلى وجرحى في حادث سير بالمكسيك

فلسطين اليوم

قُتل 18 شخصا على الأقل وأصيب 22 آخرين، أمس الخميس، في حادث سير أدى لسقوط حافلة تقل مواطنين ومهاجرين في وادٍ بشمال شرق المكسيك.

وذكرت وسائل إعلام محلية، نقلاً عن الحماية المدنية في المكسيك، أن بين القتلى الـ18 مواطنين من الهند ودول إفريقية عدة.

كما لم ترد تفاصيل أخرى عن جنسية الركاب ولا عن عدد الأجانب من بين الضحايا.

وقالت الحماية المدنية بولاية ناياريت على ساحل المحيط الهادئ: "إن بين الضحايا "14 بالغا وثلاثة قاصرين".

أوضحت أنه تم نُقل المصابين الـ22 إلى مستشفى، في حين أنّ راكبا واحدا فقط لم يتعرّض لأذى.