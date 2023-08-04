كوريا الشمالية تؤكد دعمها الصين في قضية تايوان

فلسطين اليوم

أكدت وزارة خارجية كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، دعمها للصين في قضية تايوان على خلفية القرارات الأمريكية بشأن توريدات الأسلحة إليها.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية عن رئيس قسم شؤون الصين في خارجية كوريا الشمالية قوله: "نعتبر مخططات الولايات المتحدة التي تحرض أنصار استقلال تايوان، تدخلا فظا في الشؤون الداخلية للصين، واعتداء خطيرا على سيادتها".

وأضاف المسؤول في الخارجية الكورية الشمالية: "نحن ندين ذلك بحزم ونرفضه".

وأكد أن كوريا الشمالية ستدعم بالكامل أي إجراءات تتخذها الصين لحماية سيادتها ووحدة أراضيها وتحقيق وحدة الأمة الصينية".

ويُشار إلى أنه كان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أمر بتخصيص 345 مليون دولار لتقديم مساعدة عسكرية لتايوان، وبحسب المعلومات ستضم أنظمة الدفاع الجوي وأسلحة نارية وصواريخ ووسائل الاستطلاع والمراقبة.