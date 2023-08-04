فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة 4-8-2023، مخيم نور شمس شرق طولكرم؛ ما أي لاندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين قوات الاحتلال في المدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم نور شمس شرق طولكرم ونشرت قناصتها في عدة بنايات في المنطقة.

وبدورهم، تصدى المقاومون لقوات الاحتلال وفجروا عبوات ناسفة بالقرب من آليات الاحتلال المقتحمة للمخيم.

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه سمعت أصوات انفجارات واشتباكات حيث خاض المقاومون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المقتحمة لطولكرم فجر اليوم.

ومن جانبها قالت سرايا القدس - كتيبة طولكرم: "مجاهدونا يوجهون ضربات مركزة ومكثفة صوب قوات وآليات الاحتلال على أكثر من محور بصليات كثيفة من الرصاص في مخيم طولكرم".

وفي أعقاب تصدي المقاومين البطولي لقوات الاحتلال، انسحبت هذه القوات من مخيم نور شمس.

كما أظهرت صوراً أهالي مخيم طولكرم يحملون مقاومي سرايا القدس- كتيبة طولكرم عقب تصديهم لقوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم فجر اليوم.



