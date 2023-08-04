قائمة بأسعار الخضروات والدجاج واللحوم بأسواق غزة اليوم الجمعة 4 أغسطس 2023

الساعة 05:40 ص|04 أغسطس 2023
اسعار الخضروات.jpg
اسعار الخضروات.jpg

فلسطين اليوم

جاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق قطاع غزة المحلية، اليوم الجمعة 4 أغسطس 2023، كما هو موضح في الأسفل.

الرقم الصنف سعر الكيلو بالشيكل
1 طماطم 2.5
2 خيار 2
3 بطاطس 2.5
4 كوسا 2.5
5 باذنجان 1
6 فلفل 4
7 جزر 2
8 ثوم 12
9 ملفوف 3
10 زهرة 4
11 قرع 2
12 ليمون 4
13 ملوخية 1
14 فصوليا 7
15 بصل 2.5
16 بيض 11
17 دجاج 10
18 لحمة 44

← تم تحديث الأسعار بتاريخ 2023-08-04

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