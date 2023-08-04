فلسطين اليوم

سعر الذهب عيار 21 في سوريا اليوم الجمعة 4-8-2023 للشراء والبيع بالمصنعية ، وفي صبيحة هذا اليوم سجل محرك جوجل الشهير ارتفاع ملحوظ في عمليات البحث من أكثر سبعة آلاف شخص من داخل البلاد ومن الدول المجاورة لها حيث عكف فريق فلسطين اليوم على نشر هذه المقالة التي وضعنا فيها الأسعار الجديدة في التعاملات الفورية بالأسواق وفي المحالات التجاري وفق ما جاء في البورصة السورية .

وفي هذه الفقرة التي نضع ونشرح فيها أسعار الذهب جميع العيارات في سوريا اليوم نود أن نشير لكم إلى أن الفريق يقوم يوميا في نشر مثل هذه المقالات التي نضع فيها هذه الأسعار حتى يتمكن الجميع من الاستفادة منها كما ويجري توزيعها على مواقع التواصل الاجتماعي لتعميم الفائدة .

سعر الذهب عيار 21 في سوريا اليوم الجمعة 4-8-2023

وبعد هذه المقدمة وضعنا لكم أسعار الذهب في سوريا إذ جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية في على النحو التالي :

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع وصل عند مستوى 729,143 وشراء 728,000 ليرة .

عيار 22 بيع وصل عند مستوى 668,381 وشراء 667,333 ليرة.

عيار 21 بيع وصل عند مستوى 638,000 وشراء 637,000 ليرة.

عيار 18 بيع وصل عند مستوى 546,857 وشراء 546,000 ليرة.

عيار 14 بيع وصل عند مستوى 425,333 وشراء 424,667 ليرة.

عيار 12 بيع وصل عند مستوى 364,571 وشراء 364,000 ليرة.

الاونصة بيع وصل عند مستوى 22,676,343 وشراء 22,640,800 ليرة.

الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 5,104,000 وشراء 5,096,000 ليرة.

الكيلو وصل عند مستوى بيع 729,142,857 وشراء 728,000,000 ليرة.

سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة

والان بات لكل زائر لهذه المقالة من التعرف على سعر الذهب عيار 21 في سوريا اليوم ، في المحافظات التالية دمشق وحلب وادلب والحسكة ولابد الان من قراءة ما يلي

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة الأسعار الجديدة ، حيث جاءت على النحو الآتي: سعر الذهب في دمشق اليوم عيار 21 ، شراء: 636,000، ومبيع: 642,000 ووصل في الإغلاق السابق عند : 642,000 ليرة.

سعر الذهب في حلب عيار 21 اليوم ، شراء: 636,000 ، مبيع: 642,000 كما ووصل في الإغلاق السابق عند: 642,000 ليرة .

سعر الذهب في ادلب عيار 21 اليوم ، شراء: 671,000 ، مبيع: 673,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند ، 673,000 ليرة .

سعر الذهب في الحسكة عيار 21 اليوم ، شراء: 672,000 ، مبيع: 674,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند: 675,000 ليرة.

ونريد أن ننوه إلى هذه الاسعار تختلف من محال لآخر باختلاف نسبي.

أسعار الذهب في دمشق اليوم

كما ونواصل معكم الان مع متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية وهي على النحو التالي :

الوحدة ليرة سورية دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 وصل عند مستوى 796,329 ليرة وعند 62.19 دولار .

سعر الذهب عيار 22 وصل عند مستوى 729,974 ليرة وعند 57.01 دولار .

اسعار الذهب عيار 21 وصل عند مستوى 696,804 ليرة وعند 54.42 دولار .

اسعار الذهب عيار 18 وصل عند مستوى 597,256 ليرة وعند 46.65 دولار .

سعر الذهب عيار 14 وصل عند مستوى 464,527 ليرة وعند 36.28 دولار .

سعر الذهب عيار 12 وصل عند مستوى 398,164 ليرة وعند 31.10 دولار .

اسعار أوقية الذهب وصل عند مستوى 24,765,819 ليرة وعند 1,934 دولار .

اسعار جنيه الذهب وصل عند مستوى 5,574,435 ليرة وعند 435.36 دولار .

اسعار كيلو الذهب وصل عند مستوى 796,328,586 ليرة وعند 62,193 دولار .

ونذكر الجميع في ان فريق موقع يحرص يوميا على نشر مقالة نخصصها في شرح ووضع سعر الذهب في سوريا جميع العيارات .