أمن السلطة يعتقل شابًا من جنين وتطلق النار على أخر

الساعة 11:16 م|03 أغسطس 2023
عناصر من اجهزة امن السلطة
عناصر من اجهزة امن السلطة

فلسطين اليوم

اعتقل عناصر من أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، مساء اليوم الخميس، شاب من مدينة جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن أجهزة أمن السلطة بلباس مدني، اقتحمت بلدة جبع بجنين واعتقلت الشاب أسامة سلاطنة وحاولت اعتقال شقيقه سليم وبعد إطلاق النار عليه.

وتشن أجهزة امن السُلطة، حملة اعتقالات واسعة بحق قادة ومقاومين ومواطنين في مناطق مختلفة من الضفة، على خلفيات سياسية، وسط رفض واستنكار شعبي وفصائلي.

اعتقال شاب من جنين


 

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