مصرع طفل إثر حادث دعس جنوب نابلس

فلسطين اليوم

لقي طفل (3 سنوات) مصرعه، اليوم الخميس، إثر تعرضه لحادث دعس في بلدة يتما جنوب نابلس .

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن إشارة وصلت لغرفة عمليات الشرطة حول وقوع حادث دعس لطفل في بلدة يتما، حيث تحركت قوة من شرطة المرور للمكان، وتم نقل الطفل إلى مستشفى النجاح حيث أعلن الأطباء عن وفاته، مشيرًا إلى أن الطفل من قرية قصرة جنوب نابلس.

وأضاف ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة والتحفظ على السائق المتسبب في الحادث، وضبط المركبة التي كان يقودها، ومباشرة التحقيق من قبل شرطة المرور للوقوف على ملابسات الحادث .