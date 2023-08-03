فلسطين اليوم

بث حزب الله، اليوم الخميس، مقطع مصور جديد يوثق فيه زيارة رئيس اركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، المنطقة الحدودية الفلسطينية اللبنانية.

وتظهر الصور، لقاء هاليفي بعدد من ضباط وجنود الاحتلال، بالقرب من السلك الزائل.

وكان حزب الله، قد بث في وقت سابق، مقطع فيديو أخر، يظهر زيارة هاليفي، للمنطقة الحدودية.

وكان الامين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، قد صرح، قبل أيام، ان الحزب جاهز للرد على أي حماقة يرتكبها جيش الاحتلال عند الحدود مع لبنانـ التي تشهد توترًا متصاعدًا بين جيش الاحتلال والحزب.