فلسطين اليوم

أعرب التجمع الإعلامي الفلسطيني، اليوم الخميس، عن ادانته بشدة الاعتداء الهمجي وغير المبرر على عدد من الصحفيين أثناء عملهم الصحفي أمام جامعة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وطالب التجمع، في بيان، إدارة الجامعة بضرورة محاسبة مرتكبي الاعتداء والكشف عن هويتهم وضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات، وتوفير بيئة عمل مناسبة للصحفيين، سيّما في ظل استمرار الاعتداءات والانتهاكات ضد الصحفيين والاعلاميين من قبل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في أرجاء الضفة.

ونقل بيان التجمع، عن شهود عيان ومقاطع مصورة، أن أفراد محسوبون على الشبيبة الفتحاوية الذراع الطلابي لحركة فتح، اعتدوا، ظهر اليوم، على صحفيين وطالبات من جامعة الخليل خلال وقفة منددة بالاعتقالات السياسية.