بطولة الأندية العربية: رونالدو يهدي النصر التأهل مع الشباب بهدف في الرمق الأخير

فلسطين اليوم

أهدى النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو فريقه النصر السعودي بطاقة العبور الى ربع نهائي بطولة الأندية العربية في كرة القدم، بتسجيله هدفاً في الدقائق الأخيرة أدرك به التعادل أمام الزمالك المصري 1-1، ليتأهل فريقه بصحبة مواطنه الشباب عن المجموعة الثالثة.

وبدا أن الزمالك في طريقه لإقصاء رونالدو ورفاقه، من بينهم الوافد الجديد السنغالي ساديو مانيه الذي دخل كبديل، وذلك بتقدمه حتى الدقيقة 87 من ركلة جزاء نفذها أحمد سيد "زيزو" في الدقيقة 53.

لكن رونالدو قال كلمته في الوقت القاتل وخطف التعادل الذي كان كافيًا لفريقه كي ينهي المجموعة ثانيًا، بفارق نقطتين خلف مواطنه الشباب الذي تغلب على الاتحاد المنستيري التونسي 1-صفر من ركلة جزاء نفذها الأرجنتيني إيفر بانيغا (26) على استاد مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة.

ودخل نصر لقاء الجولة الثالثة الأخيرة وهو في صدارة المجموعة بفارق الأهداف أمام مواطنه الشباب ونقطة أمام الزمالك، ما جعل باب التأهل الى ربع النهائي مفتوحا على مصراعيه بين الفرق الثلاثة.

وبفضل رونالدو، عاد النصر من استاد مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف بنقطة التأهل الى ربع النهائي حيث سيتواجه الأحد مع الرجاء الرياضي المغربي حامل اللقب ومتصدر المجموعة الرابعة، فيما يلعب الشباب مع الوحدة الإماراتي في اليوم ذاته.

وخاض النصر اللقاء بعد يومين من تعاقده مع ساديو مانيه من بايرن ميونيخ الألماني، وقد بقي هداف ليفربول الإنجليزي السابق على مقاعد البدلاء حتى الشوط الثاني.

وتبادل الفريقان السيطرة والاستحواذ في الشوط الأول لكن الزمالك الذي خسر في الجولة الماضية أمام الشباب 0-1، كان الأكثر خطورة مع تعامله بحذر دفاعي مع الرباعي رونالدو والكرواتي مارسيلو برزوفيتش والبرازيلي اندرسون تاليسكا والعاجي سيكو فوفانا.

ورَكَّزَ الفريق المصري على الهجمات المرتدة، معتمدًا على سرعة "زيزو" والتونسي سيف الدين الجزيري الذي أحرز هدفًا في الدقيقة السابعة ألغي بداعي التسلل، قبل أن يرد النصر بهدف لعبد الرحمن غريب ألغي أيضًا بداعي التسلل (10).

مع مرور الوقت، دانت السيطرة للاعبي الزمالك على وسط الملعب وتعددت المحاولات الهجومية على مرمى نواف العقيدي الذي تصدى في الدقيقة 33 وبعد تمريرة عرضية من زيزو لرأسية الجزيري.

ورد عبد الله مادو الخالي برأسية بعد هروبه من الرقابة سيطر عليها محمد صبحي (40).

واصل لاعبو الزمالك ضغطهم الهجومي وسدد احمد فتوح كرة مرتدة من دفاع النصر هزت الشباك الجانبية (41)، وعاد اللاعب ذاته وسدد بجوار القائم الأيمن (42).

وشهدت بداية الشوط الثاني الظهور الاول لمانيه بقميص النصر، وكان قريبا من الوصول الى الشباك لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر (47).

وفي الدقيقة 53، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للزمالك إثر لمسة يد من البرازيلي اليكس تيليس داخل المنطقة المحرمة، سددها زيزو على يمين العقيدي.

اندفع لاعبو النصر للهجوم سعيا لتعديل النتيجة، وتعددت المحاولات الهجومية لكن من دون فعالية وخطورة، حتى الدقيقة 87 حين لعب البديل العاجي جيسلان كونان كرة عرضية حولها رونالدو رأسية على يسار صبحي.

وفي المجموعة الرابعة، حسم الرجاء الرياضي الصدارة بفوزه على الوحدة الإماراتي 1-0.

وكان الفريقان ضامنين لتأهلهما الى ربع النهائي منذ الجولة الماضية بعد فوز على شباب بلوزداد الجزائري 2-1 والرجاء على الكويت الكويتي 2-صفر، ما جعل مواجهة الخميس على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها لتحديد متصدر المجموعة.

وخرج الرجاء، بطل النسخة الأخيرة من البطولة بفوزه في النهائي على الاتحاد السعودي بركلات الترجيح في آب/أغسطس 2021، من المواجهة بانتصاره الثالث تواليا بفضل هدف سجله زكريا الوردي في الدقيقة 26.

وبما أنهما ضامنان للتأهل الى ربع النهائي، خاض مدربا الفريقين اللقاء بتشكيلتين غاب عنهما معظم العناصر الأساسية.

وكان الفريق المغربي الطرف الأفضل والأكثر خطورة على مرمى حارس الوحدة محمد الشامسي الوحيد الباقي مع سالم السومحي من تشكيلة فريقه التي خاضت المباراة الماضية أمام شباب بلوزداد.

وسدد عبد الحي الفورسي بعد انفراد تام بالشامسي اثر تمريرة محمد بولاكوست فوق المرمى (18).

وحاول الفورسي التعويض بدخول رائع من الجناح ومرر كرة الى المهدي مشخشخ سددها بقوة، لكن المدافع فارس جمعة ابعدها قبل ان تخترق شباك فريقه (22).

وافتتح الرجاء التسجيل بعد تمريرة من زكريا لبيب الى الوردي الذي سدد كرة خدعت الشامسي (26).

وحاول المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في الشوط الثاني تنشيط هجوم الوحدة الذي فشل في تهديد مرمى مروان فخر، وذلك باشراك البرازيلي جواو بيدرو والثنائي الارجنتيني كريستيان غوانكا وفوكاندو دانيال، لكن النتيجة بقيت على حالها.

وفي المباراة الثانية، تعادل شباب بلوزداد مع الكويت 1-1 على استاد نادي ضمك في خميس مشيط.

وسجل محمد إسلام هدف التقدم للفريق الجزائري في الدقيقة الثامنة قبل أن يخطف التونسي طه الخنيسي هدف التعادل للفريق الكويتي في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.

وأنهى شباب بلوزداد مشواره في المركز الثالث بنقطة واحدة أمام الكويت الرابع بفارق الأهداف.

ويلتقي في الدور ربع النهائي: السد القطري مع الشرطة العراقي، الاتحاد السعودي مع مواطنه الهلال، الرجاء الرياضي المغربي مع النصر السعودي، والشباب السعودي مع الوحدة الإماراتي.