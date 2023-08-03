الأهلي السعودي يتقدم بعرض رسمي لضم لاعب من برشلونة

فلسطين اليوم

توصل نادي الأهلي السعودي لكرة القدم، لاتفاق كامل مع الإيفواري، فرانك كيسي، لاعب برشلونة، لضمه خلال الميركاتو الصيفي الحالي. وفق ما كشفت عنه مصادر رياضية

وقال حساب موقع "Managing Barça" على "تويتر" إن "الأهلي يتوصل لاتفاق كامل مع فرانك كيسي! إنه مستعد لدفع برشلونة لما يريد".

واَضاف الصحفي في موقع في "relevo" الإسباني، ماتيو موريتو، بأن نادي الأهلي تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع فرانك كيسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتابع ماتيو موريتو: "الأهلي تقدم بعرضه الرسمي لضم كيسي للفريق بالموسم الجديد، واللاعب يرحب بفكرة الانتقال للأهلي واللعب بالدوري السعودي".

وأشارت تقارير صحفية سابقة، إلى أن الهلال السعودي مهتم أيضا بالتعاقد مع كيسيه، حيث قدم له عرضا بقيمة 14 مليون يورو في الموسم الواحد، كما سيمنح برشلونة مقابل انتقاله ما يتراوح بين 15 إلى 20 مليون يورو.

وانضم فرانك كيسيه البالغ من العمر 26 عاما، إلى صفوف نادى برشلونة في يوليو 2022، قادما من نادي ميلان الإيطالي الذي لعب في صفوفه لمدة موسمين.