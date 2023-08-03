الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 800 جندي أوكراني خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين اليوم

تمكنت القوات المسلحة الروسية من القضاء على مئات الجنود الاوكرانيين خلال الأربع والعشرون ساعة الماضية، على محاور عدة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن القوات الروسية قضت على أكثر من 850 جنديًا اوكرانيًا وأسقطت 38 مسيرة اوكرانية.

وأحبطت محاولات قوات كييف اختراق الدفاعات الروسية على جميع المحاور في جمهورية دونيتسك، وكوبيانسك، وفق بيان وزارة الدفاع الروسية.

وأشار على أن الدفاعات الروسية اعترضت 11 صاروخ (HIMARS) وصاروخي (HARM) أمريكية.

ولا تزال حدة الاشتباكات بين القوات الروسية والاوكرانية على محاور دونيتسك، ويوجني دونيتسك وكراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك، وكوبيانسك في مقاطعة خاركوف، حيث يستخدم الجانبين الأسلحة الثقيلة في المعارك.

وأعلنت روسيا، بدء العملية العسكرية الخاصة ضد اوكرانيا، في 24 فبراير 2022، في محاولة لتحييد كييف ومنعها من الانضمام إلى حلف الاطلسي (الناتو).