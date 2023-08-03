هل يعود ميسي إلى برشلونة؟

فلسطين اليوم

تحدث أحد مالكي نادي إنتر ميامي الأميركي، اليوم الخميس، عن إمكانية عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى برشلونة، بعد شهر على انتقاله إلى نادي ميامي.

وقال خورخي ماس رجل الأعمال الأميركي: "إن ميسي لن يعود إلى برشلونة إلّا في حال واحدة، وهي خوضه لمباراة وداعية أمام جماهير الفريق الكتالوني".

وأضاف ماس: "ننفي الشائعات التي تحدثت عن عودة ميسي إلى برشلونة عن طريق الإعارة أو صفقة جديدة مع إنتر ميامي".

وأوضح أنه يأمل في أن يتمكن ميسي من وداع جماهير برشلونة في "كامب نو"، مشيراً إلى إمكانية مشاركة بطل العالم في بطولة "خوان غامبر" الودية التي ينظمها برشلونة في صيف كل عام.

وقال ماس: "إنه (ميسي) يستحق أن يؤدي وداعاً لائقاً هناك (في برشلونة)، وسأفعل ما في وسعي من أجل تسهيل ذلك"، مؤكداً أن الأمر لا ينطوي على صفقة أو إعارة".

جدير ذكره أنه على الرغم من أن ميسي أمضى غالبية حياته المهنية في كرة القدم مع برشلونة، إلّا أنه لم يشارك في مباراة وداعية تنهي مسيرته في ملعب "الكامب نو".