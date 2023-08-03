الصحة بغزة: وصول وفد طبي جراحي متخصص في جراحات العظام

فلسطين اليوم

أكدت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس 3-8-2023، وصول وفد طبي جراحي متخصص في جراحات العظام ضمن مؤسسة فجر الأمريكية.

وقالت الوزارة في تصريحات لها: "وصول وفد طبي جراحي متخصص في جراحات العظام ضمن مؤسسة فجر الأمريكية، وسيضم الوفد نخبة من الأطباء الفلسطينيين المقيمين في أمريكا، وصلوا الى غزة في أول وأكبر وفد طبي مكون من 30 كادر طبي".

وأوضحت الوزارة أنه من المقرر إجراء 150 عملية في زراعة المفاصل والكاحل واصابات الملاعب والعمود الفقري والغضروف.