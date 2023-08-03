فلسطين اليوم

أكد مركز حنظلة لدراسات شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الخميس 3-8-2023، أن الأسير وائل الجاغوب هدد باللجوء لخطوات نضالية؛ لمواجهة قرار استهدافه وعزله من مصلحة سجون الاحتلال.

وقال المركز في تصريح له: "الرفيق القائد الأسير وائل الجاغوب يهدد باللجوء لخطوات نضالية لمواجهة قرار استهدافه وعزله".

وأضاف المركز: " الجبهة الشعبية تحذر من المساس بصحته، خاصة أنه يعاني من مرضٍ مزمن نادر، وبحاجة لمتابعة وعلاج وتغذية خاصة لا تتوفر بشروط العزل".

ولفت إلى أن هناك بيان هام سيصدرعن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بعد قليل.

ويعتبر الجاغوب مسؤول فرع الجبهة الشعبيّة في سجون الاحتلال من أبرز قيادات الحركة الأسيرة التي تشكّل عقبة دائمة أمام مخططات مصلحة السجون.

وُلِد وائل نعيم الجاغوب في قرية بيتا جنوب نابلس عام 1976، وبدأ رحلته مع الاعتقالات مُنذ العام 1992.

ويُشار إلى أنه اعتُقِلته قوات الاحتلال بتاريخ 2001/5/1 وأخضعته لتحقيق عنيف قبل أن تحكمه بالسجن المؤبد مدى الحياة.