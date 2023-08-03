تشكيل لجنة تحقيق حول أحداث جامعة الخليل

فلسطين اليوم

أكد عميد شؤون الطلبة في جامعة الخليل، صلاح الشروف، مساء اليوم الخميس، تشكيل الجامعة لجنة تحقيق حول ما جرى من أحداث بين الطلبة، مشدداً على أن الإجراءات ستكون حازمة وقاسية.

وقال الشروف في تصريحات صحيفة: "الجامعة تدين وتستغرب الاعتداء على الصحفيين على مدخل الجامعة، وقررت تشكيل لجنة تحقيق حول ما جرى من أحداث بين الطلبة".

وشدد عميد شؤون الطلبة في الجامعة على أن الاجراءات ستكون حازمة وقاسية.

وكان قد اعتدى عناصر من أجهزة أمن السلطة، على الصحفيين برشهم بالغاز ومصادرة كاميراتهم خلال تغطيتهم وقفة احتجاجية دعت لها كتل طلابية أمام جامعة الخليل، وعرف من ضمن الصحفيين المعتدى عليهم: نضال النتشة وعبد المحسن شلالدة وساري جرادات ولؤي عمرو.