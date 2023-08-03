مصرع طفل 3 سنوات بحادث دعس في نابلس

فلسطين اليوم

لقي طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، اليوم الخميس3/8/2023م، مصرعه إثر تعرضه لحادث دعس جنوب مدينة نابلس في الضفة الفلسطينية المحتلة.

وأكد المتحدث بإسم الشرطة الفلسطينية "العقيد لؤي ارزيقات " في تصريح صحفي، مصرع طفل (3 سنوات) إثر تعرضه لحادث دعس في بلدة يتما جنوب نابلس.

وأشار إلى أن الشرطة تحفظت على السائق المتسبب بالحادث وقامت بضبط المركبة التي كان يقودها، وتم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث