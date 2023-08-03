خريشة: اعتداء أمن السلطة على طلبة الجامعات سلوك خارج عن القيم الوطنية

فلسطين اليوم

أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة ، اليوم الخميس3/8/2023م، أن اعتداء عناصر أمن السلطة على طلبة الجامعات سلوك خارج عن القيم الوطنية.

وقال خريشة في تصريحات صحفية:" هناك خطر حقيقي يهدد السلم الأهلي وهناك محاولات استهداف النسيج المجتمعي الفلسطيني من خلال الاعتداء على طلبة الجامعات".

وأضاف:" طلبة الجامعات هم ضمير شعبنا وقادة المستقبل وأملنا بالحفاظ على قضيتنا الفلسطينية حاضرة وغياب المؤسسات الشرعية الفلسطينية يفتح الأبواب أمام ممارسات السلطة القمعية تجاه الطلبة وأبناء شعبنا".

وتابع:" لا يجوز الاعتداء على طلبة الجامعات بالضفة الغربية لأنهم يمارسوا أنشطة طلابية والمتنفذون بالسلطة يسعون لكسر إرادة الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أن المتنفذون بالسلطة لا يريدون إجراء انتخابات ولا تريد لأي جسم شرعي منتخب أن يمارس دوره، مؤكداً أن إدارة الجامعات تتحمل مسؤولية ما يحدث داخل الجامعات وفي محيطها.

واعتدى عناصر بلباس مدني من أجهزة السلطة وشبيبة فتح لليوم الثاني على طالبات الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل، كما اعتدوا على 4 صحفيين وحطموا كاميرات التصوير الخاصة بهم.

