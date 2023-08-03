ارتفاع ملحوظ على أسعار النفط

الساعة 05:14 م|03 أغسطس 2023
أسعار النفط
أسعار النفط

فلسطين اليوم

ارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ في تعاملات، اليوم الخميس 3-8-2023، بعد قرار سعودي جديد يطال إنتاج النفط الطوعي.

وقد ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.89% إلى 80.20 دولار للبرميل، بحلول الساعة 16:09 بتوقيت موسكو.

كما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.82% إلى 83.88 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وبدورها، أعلنت وزارة الطاقة السعودية عن تمديد خفض إنتاج النفط الطوعي البالغ مليون برميل يوميا لشهر إضافي.

وأشارت الوزارة إلى إمكانية تمديد جديد أو زيادة هذا الخفض في إطار دعم أسعار الخام.

كلمات دلالية

أسعار النفط ارتفاع أسعار النفط القرار السعودي