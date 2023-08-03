ارتفاع ملحوظ على أسعار النفط

فلسطين اليوم

ارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ في تعاملات، اليوم الخميس 3-8-2023، بعد قرار سعودي جديد يطال إنتاج النفط الطوعي.

وقد ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.89% إلى 80.20 دولار للبرميل، بحلول الساعة 16:09 بتوقيت موسكو.

كما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.82% إلى 83.88 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وبدورها، أعلنت وزارة الطاقة السعودية عن تمديد خفض إنتاج النفط الطوعي البالغ مليون برميل يوميا لشهر إضافي.

وأشارت الوزارة إلى إمكانية تمديد جديد أو زيادة هذا الخفض في إطار دعم أسعار الخام.