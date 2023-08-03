نجل الرئيس الليبيري وياه يفتتح رصيده بفوز يوفنتوس على ريال مدريد ودياً

فلسطين اليوم

يهتم الكثير من المتابعين وخاصة من عشاق الرياضة حول العالم باللاعبين المشهورين الذين يتردد صدى إنجازاتهم عاليا، ومن هؤلاء نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، تيموثي وياه، نجل النجم السابق لكرة القدم ورئيس ليبريا جورج وياه.

ونحرص دوما في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على تزويد المتابعين بكافة التطورات الجديدة المتعلقة بكرة القدم والدوري الإيطالي والإسباني، حيث يهم بها الملايين حول العالم؛ لذلك قررنا كتابة هذا المقال: نجل وياه يفتتح رصيده بفوز يوفنتوس على ريال مدريد ودياً؛ لثكرة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية.

افتتاح وياه رصيده

افتتح الأميركي تيموثي وياه، نجل نجم كرة القدم السابق رئيس ليبيريا جورج، رصيده التهديفي في فوز فريقه يوفنتوس الإيطالي على ريال مدريد الإسباني 3-1 ودياً أمام 63.503 ألف متفرج في فلوريدا.

الهدف الثاني لفريقه

وبحسب وسائل الإعلام العالمية، فقد سجل وياه البالغ 20 عاماً والذي انضم إلى "السيدة العجوز" قادماً من ليل الفرنسي الشهر الماضي الهدف الثاني لفريقه بعد تمريرة من مواطنه ويستون ماكيني (20)، الذي كان خلف هدف الافتتاح للمهاجم مويس كين بعد 48 ثانية فقط من صافرة البداية بعدما سدد كرة اصطدمت بالقائم وتابعها الإيطالي.

كما يدافع وياه الابن عن ألوان المنتخب الأميركي كونه ولد في بروكلين، كما ارتدى قمصان باريس سان جرمان الفرنسي (2019-2019) وسلتيك الاسكتلندي حيث لعب معاراً لمدة عام، وليل (2019-2023)، علماً أن والده توج بالكرة الذهبية عام 1995 في مسيرة حافلة بالانجازات.

تأخر الريال

ويُشار إلى أنه لم يدخل ريال مدريد الذي دفع مجدداً بوافده الجديد الانكليزي جود بيلينغهام قادماً من بوروسيا دورتموند الالماني في أجواء اللقاء سريعاً، إلا انه نجح في تقليص الفارق قبل 7 دقائق من الاستراحة بفضل الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور اثر تمريرة في العمق من الالماني توني كروس.

ومن جانبه، حاول رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي ادراك التعادل في الشوط الثاني، غير أن الصربي دوشان فلاهوفيتش حسم النتيجة لصالح يوفنتوس بهدف ثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع (90+5).

جدير ذكره أنه اختتم الفريقان جولتهما التحضيرية قبل أن يستهل ريال مغامرته في الدوري بمواجهة أتلتيك بلباو في 12 آب/أغسطس الحالي، ويوفنتوس في الـ "سيري أ" أمام أودينيزي في 20 منه.