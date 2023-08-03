بعد اعلان الاتحاد الأوروبي تحويل دفعته المالية...

هل تُصرف شيكات الشؤون الاجتماعية الأسبوع المقبل؟

الساعة 04:10 م|03 أغسطس 2023
شيك الشؤون الاجتماعية.jpg
شيك الشؤون الاجتماعية.jpg

فلسطين اليوم

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس 3/8/2023م، تحويله المساهمة المالية الخاصة بمخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة في فلسطين.

وقال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان :" تم تحويل المساهمة المالية الخاصة بمخصصات الشؤون الاجتماعية #الشيكات إلى وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية قبل عدة أيام".

وبشأن موعد صرف المخصصات الاجتماعية، توقع عثمان أن تعلن الحكومة عن موعد الصرف شيكات الشؤون الاجتماعية خلال الأسبوعين المقبلين.

يشار إلى أن عدد منتفعي مخصصات الشؤون في الضفة الغربية وقطاع غزة يبلغ 116 ألف أسرة، 81 ألفًا من غزة، و36 ألفًا من الضفة، وغالبيتهم من كبار السن وذوي الإعاقات والأمراض المزمنة.

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