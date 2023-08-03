الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف يعقد اجتماعًا لمجلس الإدارة

فلسطين اليوم

عقد الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف، أمس الأربعاء 2 أغسطس/ آب، اجتماعًا لمجلس إدارة الاتحاد في مدينة غزة برئاسة السيد خلدون أبو سليم رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة، بحضور كلا من الآنسة هدى زين الدين نائب الرئيس عبر تقنية الزوم من دولة الإمارات العربية المتحدة والسيد طارق البنا أمين سر الاتحاد والسيد محمد القيشاوي أمين المالية والسيد محمد عاشور والأمين العام المساعد الآنسة دعاء عودة.

وناقش الاجتماع العديد من الملفات الماليّة والإداريّة الخاصّة بالاتحاد، حيث تم إقرار التقارير الماليّة والإداريّة لعام 2022، واستكمال أجندة العمل المقرّة للعام الجاري 2023.

وناقش رئيس مجلس الإدارة الخطط المستقبليّة للاتحاد، إلى جانب استعراض أعمال الفترة المقبلة، مشددًا على أهميتها للاستمرار في تطوير رياضة التجديف وفق الاستراتيجية التي وضعها الاتحاد والتي ستتناغم مع خطط اللجنة الأولمبيّة لتحقيق أهداف رؤية اللجنة الأولمبيّة الفلسطينيّة برئاسة الفريق جبريل الرجوب.

واستعرض رئيس الاتحاد انجازات اللاعبين وما قدموه خلال الموسم الرياضي 2022، من انجازاتٍ وبرامج تدريبيّة ومشاركات خارجيّة، إضافة إلى مناقشة برامج وخطط الاتحاد بما يتوافق مع أجندة الموسم الجاري للعام 2023.

وقدّم رئيس مجلس الإدارة شكره للاعبين والطواقم الفنيّة والإداريّة للاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف على جهودهم خلال الفترة الماضية، واستمرارهم بأداء المهام الموكلة إليهم والمحافظة على برامجهم وفق الخطة الموضوعة لهم، متمنيًا لهم دوام التوفيق، وتحقيق أحد أهداف الاتحاد الرئيسيّة في تعزيز ونشر رياضة الشراع والتجديف وركوب الأمواج والتزلج على الماء في قطاع غزّة وفلسطين بشكلٍ عام.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف تم تأسيسه أوّل مرّة في القاهرة عام 1996، وبعد ذلك كان في مدينة القدس، واليوم هو في مدينة غزة بفضل وجود ساحل البحر، حيث يعتبر الإتحاد الهيئة الوحيدة التي تمثّل دولة فلسطين في جميع اللقاءات العربيّة والعالميّة.