روسيا تُقر صفقة حبوب كبرى مع مصر

فلسطين اليوم

أعلن إدوارد زيرنين رئيس الاتحاد الروسي لتصدير الحبوب، اليوم الخميس، عن صفقة لشراء مصر كميات كبيرة من القمح الروسي.

وقال زرنين في تصريحات لها: "المناقصة التي جرت في 1 أغسطس سيتم تنفيذها للجانب المصري في الفترة من 1 إلى 10 سبتمبر ومن 15 إلى 25 أكتوبر، وأن مصر اشترت 360 ألف طن من القمح بما فيها 300 ألف طن بسعر 250 دولارا للطن".

وتعتبر هذه المناقصة الأولى التي تجريها الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر بعد تعليق روسيا اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وكانت أعلنت روسيا وقف صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود اعتبارا من 18 يوليو، مشيرة إلى عدم تنفيذ أطراف الاتفاق الشروط المتعلقة برفع القيود عن صادرات الأغذية والأسمدة الروسية.

كما أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا ستدرس العودة إلى صفقة الحبوب بعد تنفيذ شروطها.

وقال بوتين: "إن تمديد صفقة الحبوب بالشكل الذي كانت عليه لا معنى له".

وأضاف: "يجب إزالة كافة العقبات أمام المصارف الروسية والمؤسسات المالية التي تخدم توريدات الأغذية والأسمدة، بما في ذلك الدمج بمنظومة "سويفت" الدولية للتعاملات المصرفية، ونحن لا نحتاج إلى أي وعود أو أي أفكار نحتاج إلى تنفيذ شروطنا".

وأوضح بوتين قائلاً: "أنهم يضعون عقبات حتى أمام توريد الأسمدة الروسية بلا مقابل إلى الدول الأكثر فقرا".

وشدد بوتين لقادة الدول الإفريقية مؤخرا تمسك روسيا بكافة التزاماتها في تصدير الحبوب والأسمدة إلى بلدان القارة الإفريقية، وإرسال مئات آلاف الأطنان من الحبوب الروسية مجانا إلى عدد من الدول الإفريقية المحتاجة.