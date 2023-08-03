هنيّة يهاتف سماحة المفتي دريان ويطلعه على أوضاع عين الحلوة

فلسطين اليوم

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"إسماعيل هنية، اليوم الخميس3/8/203م، سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ الدكتور عبد اللطيف دريان، وتناول آخر التطوّرات المتعلّقة بأحداث مخيم عين الحلوة التي أدّت إلى قتل وجرح عدد من أبناء المخيّم، وروّعت الآمنين، وأساءت إلى قضيتنا العادلة وإلى شعبنا المقاوم.

وشرح هنية لسماحته الجهود التي بذلتها الحركة بما فيها اتّصالاته بالمسؤولين والمرجعيّات اللبنانية والفلسطينية، إلى جانب جهود الفصائل والقوى والفعاليات الفلسطينية واللبنانية، لوقف نزيف الدّم وسحب المسلّحين من الشوارع، ولإعادة الحياة في المخيّم إلى طبيعتها، مؤكّداً حرص حماس على الأمن والاستقرار في المخيّمات الفلسطينية والجوار، وعلى أحسن علاقة مع أشقّائنا في لبنان.

وثمّن رئيس الحركة كل الجهود التي تبذل، متمنيًا على سماحته أن يعطي توجيهاته الكريمة إلى خطباء وأئمة المساجد للحديث عن أحداث المخيّم، لجهة التأكيد على حرمة الدم وحرمة ترويع الآمنين، وضرورة العمل على بلسمة جراح الناس، وأنّ قبلة الجميع يجب أن تكون فلسطين.

واستمع"هنية" من سماحة مفتي الجمهورية تأكيدَ حرصه على أن تبقى المخيّمات الفلسطينية آمنة، وأن يعيش أهلنا فيها بأمان، مشيداً بالجهود التي تتواصل من الفصائل والقوى والمرجعيات الفلسطينية واللبنانية.

ولفت إلى أنّه سيقوم بتوجيه كل الخطباء للتركيز على كل المعاني التي تم ذكرها، حيث أعطى توجيهاته إلى سماحة مفتي صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوسان للتركيز في خطبة الجمعة خاصة في مساجد صيدا حول هذا المضمون، مؤكداً في حديثه مع "هنية" حرصه أن تبقى فلسطين هي قضية العرب والمسلمين الأولى، متمنيًا تثبيت وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه.