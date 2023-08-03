رئيسة المحكمة العليا "الإسرائيلية": لدينا صلاحية مراجعة "قوانين الأساس"

فلسطين اليوم

أكدت ما تُسمى بـ"رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية"، استر حيوت، اليوم الخميس 3-8-2023، أن للمحكمة صلاحية مراجعة "قوانين الأساس".

جاء ذلك خلال افتتاح حيوت، الجلسة التي تستعرض فحوى الالتماسات ضد تعديل قانون "أساس الحكومة" والذي يمنع عزل رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، بنيامين نتنياهو، من خلال الإعلان عن عدم أهليته للقيام بمهامه، والذي صادق عليه الكنيست بالقراءات الثلاث.

وقالت القاضية حيوت: "هذه الالتماسات تتعلق بإساءة استخدام "الكنيست" لصلاحياته كسلطة مؤسسة لدى تعديل قانون أساس".

وأضافت: "التعديل يوسّع "البند"، ويحدد الجهات التي تعلن عن التعذر ويتطرق لأول مرة بالحجج التي تمكن من الإعلان عن التعذر، ويقرر التعديل أنه فقط لأسباب صحية نفسية أو جسمانية يمكن أن تشكل حجة لعدم الأهلية".

وتابعت: " القانون يحدد آلية الإعلان عن "عدم الأهلية" لرئيس الحكومة، إما بواسطة "رئيس الحكومة" نفسه، أو بواسطة "الحكومة".

وأوضحت القاضية أن التماس الحركة من أجل "جودة الحكم" يركز على إساءة استخدام "الكنيست" لصلاحياتها لأن القانون شخصي وغايته خدمة نتنياهو، بينما الالتماس الذي قدمه عضو الكنيست عوديد فورير، من حزب "يسرائيل بيتينا"، يركز على العيوب في إجراءات تشريع التعديل.

وبدورها، أعلنت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، غالي بهاراف ميارا، في وقت سابق عن معارضتها لتعديل القانون.

وقالت ميارا في ردها إلى "المحكمة العليا": "التعديل غايته "تحسين الوضع القانوني الشخصي لـ"رئيس الحكومة" والسماح له بالعمل بشكل مناقض لقرار المحكمة".