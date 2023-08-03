فلسطين اليوم

عرضت طائرة بدون طيار، مؤخراً، مشاهد لمجموعة من الأشخاص يشاهدون سمكة قرش تسبح باتجاههم مباشرة وهم يقفون في المياه الضحلة قبالة سواحل بالم بيتش، بولاية فلوريدا الأمريكية.

وأظهرت المشاهد سمكة القرش من نوع "المطرقة"، وهي تسبح باتجاه المجموعة، التي تقف في المياه التي يصل ارتفاعها إلى خصرهم، إلا أنه فجأة قرر القرش الذي يُعتقد على نطاق واسع أنه غير ضار بالبشر، تغيير مساره.

وبدوره، كتب مصور الفيديو، إيفان بارنس على "إنستغرام": "الفيديو تم تسجيله على بعد أقدام من الشاطئ"، موضحاً أن الأشخاص الموجودين في الماء هم أصدقاؤه".

وأضاف المصور بارنس : "لقد كانوا قادرين على رؤية الزعنفة الظهرية الضخمة لسمك القرش طوال الوقت".