الاحتلال يعتقل القيادي في "الجهاد" أبو زينة من جنين

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ المجاهد خالد صالح أبو زينة (63 عامًا) من مخيم جنين بعد مداهمة عدة منازل في بلدة برقين غرب جنين.

وأفادت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال معززة بعشرات الآليات العسكرية نفذت فجر اليوم حملة مداهمات واسعة واعتقالات طالت عددًا من قيادات وكوادر حركة الجهاد الإسلامي في بلدة برقين غرب جنين.

والقيادي أبو زينة أحد وجهاء مخيم جنين وأمضى ما يقارب 8 أعوام في سجون الاحتلال، ويعاني من عدة أمراض نتيجة الاعتقالات المتكررة بحقه، وفشلت قوات الاحتلال خلال مداهمة منزله بتاريخ 19 يناير 2023م، فيما اعتقلت نجليه أوس وهاني.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تصعد من حملات الاعتقال والملاحقة بحق قيادات وكوادر حركة الجهاد الإسلامي والمقاومة في محافظات الضفة على خلفية تصاعد العمل المقاوم.