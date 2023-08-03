قوات الاحتلال تُجرف قطعة أرض غرب الخليل

فلسطين اليوم

قالت مصادر صحفية، اليوم الخميس3/8/2023م" إن قوات الاحتلال الإسرائيلي جرفت اليوم، قطعة أرض في خلة طه جنوب غرب الخليل، لإقامة برج عسكري".

وبحسب المصادر، فإن قوات الاحتلال جرفت قطعة أرض كانت قد استولت عليها الأسبوع الماضي، لإقامة برج مراقبة عسكري، قرب مستوطنة "نجاهوت" المقامة على أراضي المواطنين في خلة طه غرب بلدة دورا جنوب الخليل.

يشار إلى أن منطقة( خلة طه) تعرضت لسلسلة اعتداءات من المستوطنين وجيش الاحتلال، من هدم لمساكن المواطنين، ومطاردة رعاة الأغنام، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية.