"الجهاد بغزة" تنظم مسيرة حاشدة غداً الجمعة رفضا للاعتقال السياسي في الضفة

فلسطين اليوم

دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس3/8/2023م، جماهيري شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة للمشاركة في المسيرة الجماهيرية الحاشدة غداً الجمعة استنكاراً للاعتقـالات السياسيـة فـي الضفـة ورفضـاً للحصـار المفـروض علـى قطـاع غـزة، وتأكيـداً علـى الوحـدة الوطنيـة.

وقالت الحركة في تصريح صحفي :" إن المسيرة ستنطلق من أمام مسجد العمري الكبير حتى ميدان فلسطين( الساحة) وتحت عنوان (الوحدة الوطنية ورفض الاعتقال السياسي وملاحقة المقاومين)، مبينة أن كلمـة الحركة سيلقيها خالـد البطـش عضـو المكتـب السياسـي.

وتواصل أجهزة السلطة حملتها المسعورة ضد أبناء شعبنا ومقاوميه في الضفة الفلسطينية المحتلة، ضمن سياسة التنسيق الأمني المشترك مع الاحتلال الإسرائيلي، واستكمالا لدور الاحتلال ضد شعبنا ومقاومته في الضفة الفلسطينية المحتلة.

يذكر أن حركة الجهاد الإسلامي رفضت المشاركة في اجتماع الأمناء العامين الذي عقد في الجمهورية العربية (مصر)، احتجاجا على استمرار اعتقال السلطة لأبناء وكوادر الحركة في الضفة.