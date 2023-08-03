مصرع جندي بعد انتحاره جراء إصابته بحالة نفسية بعد الحرب مع غزة 2014

فلسطين اليوم

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الخميس 3/8/2023 ، الإعلان عن مصرع الجندي "بار كلف" الذي أضرم النار في نفسه قبل أيام في نتانيا بعد أن رفضت وزارة الحرب طلبه للاعتراف بأنه "معاق جيش" حيث عانى من "اضطراب ما بعد الصدمة" بسبب أحداث صعبة جرت معه في حرب 2014 بغزة.

وكانت وسائل الإعلام العبرية تحدثت عن إضرام الجندي النار بنفسه بعد إصابته بصدمة حرب 2014 مع قطاع غزة .



