عشية الإفراج عنه.. الاحتلال يجدد الاعتقال للقيادي أبو صفية من رام الله

فلسطين اليوم

جددت محكمة الاحتلال، اليوم الخميس 3-8-2023، الاعتقال الإداري للأسير القيادي المجاهد رياض حسن أبو صفية (63 عامًا) من بلدة بيت سيرا بمحافظة رام الله حيث كان من المقرر الإفراج عنه بعد اعتقال استمر لـ 15 شهرًا في سجون الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت القيادي أبو صفية عقب مداهمة منزله في بلدة بيت سيرا بتاريخ 22 إبريل الماضي، بعد قيامها بتخريب ممتلكات منزله بشكل وحشي.

والقيادي أبو صفية أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية ويعمل في قطاع التربية والتعليم كمعلم، وهو من مبعدي مرج الزهور عام 1990م، وأسير سابق أمضى ما يقارب 9 أعوام في سجون الاحتلال على فترات أغلبها في الاعتقال الإداري.

يذكر أن قرار محكمة الاحتلال يأتي في إطار الحملة التي تشنها مصلحة السجون بحق أسرى الجهاد الإسلامي حيث جددت الاعتقال الإداري بحق عدد من كوادرها خلال الأيام الماضية من أبرزهم: فراس حسان من بيت لحم للمرة الرابعة على التوالي، وعماد ناصر بني عودة وعماد عرسان بني عودة من طمون بطوباس، وعبيدة طارق زياد من رام الله.