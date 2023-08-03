تقرير "إسرائيلي" يكشف عدد الأردنيين العاملين في "إيلات"

فلسطين اليوم

كشف مسؤول أردني، عن أن نحو 2200 من رعايا بلاده يعملون في منطقة "إيلات" على سواحل البحر الأحمر، جنوب فلسطين المحتلة.

وقال نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (جنوب الأردن)، حمزة الحاج حسن، في تصريحات لقناة الأردنية، اليوم الخميس، إنه "نعمل على الاهتمام بأوضاعهم العمالية".

وقال الحاج حسن، الذي أشار إلى لقائه مسؤول إسرائيلي مؤخرا، إنه "بعثنا رسائل للجانب الإسرائيلي بأن التصريحات عن التخطيط لمنتجع سياحي بين الأردن وإسرائيل غير مقبولة".

وتحدثت وسائل إعلام "إسرائيلية" في وقت سابق، عن خطة لتطوير مثلث (إيلات في فلسطين المحتلة - العقبة في الأردن - طابا في مصر) وتحويله إلى منتجع سياحي عالمي.

وقالت سلطة العقبة في وقت سابق، إن الاجتماع الذي جمع نائب رئيس سلطة العقبة الخاصة بمسؤول إسرائيلي تطرق لموضوع العمالة الأردنية بإيلات، "وقضايا مشتركة تجمع الجانبين حسب اتفاقية التسوية ودخول الإسرائيليين للأردن عبر معبر وادي عربة" الذي يفصل بين الأردن وفلسطين المحتلة من الناحية الجنوبية.

ويعمل معظم الأردنيين في "إيلات" في القطاع السياحي، فيما يعمل الجزء الأقل منهم في قطاعات البناء والتشييد والصناعة، بحسب إحصاءات صادرة عن الجانب الإسرائيلي.