وفاة 273 شخصاً بحمى الضنك منذ بداية العام في بنغلاديش

فلسطين اليوم

ذكرت وسائل إعلام دولية، اليوم الخميس 3-8-2023، وفاة 273 شخصا أصيبوا بحمى الضنك في بنغلاديش منذ بداية العام الجاري.

ونقلت وكالة "شينخوا" عن دائرة الصحة الرئيسية ببنغلاديش قولها: "أن السلطات الصحية في البلاد سجلت 57127 حالة إصابة بهذا المرض منذ يناير الماضي، فيما يبلغ عدد المتوفين 47529 شخصا".

ومن ناحيتهم، قال خبراء محليون في مجال الصحة: "إن نسبة الإصابة بالحمى بلغ بالفعل إلى ذروتها ومستوى الوباء، غير أن حكومة البلاد لا تؤكد ذلك رسميا".

وكان قد سُجل في عام 2022 في بنغلاديش إصابة 62423 شخصا بهذا المرض ومقتل 281 منهم.

ويُشار إلى أنه تساهم الأمطار الموسمية المستمرة في بنغلاديش في انتشار العدوى، حيث لا يزال نمو عدد المرضى بحمى الضنك مستمرا بالرغم من الإجراءات المتزايدة لسلطات البلاد للسيطرة على تكاثر البعوض وتكثيف مكافحة يرقاتها.

جدير ذكره أنه ينتشر حمى الضنك في الأًصل في البلدان ذات المناخات الاستوائية وشبه الاستوائية، ويتم نشر الفيروس من قبل إناث البعوض.